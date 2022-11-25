Вадим Шумков проверил, как ЦПКиО украсили к празднику

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Кургана Елена Ситникова вечером 24 ноября проинспектировали ЦПКиО.

Парк постоянно обновляется, появляются новые объекты.После установки линий освещения аллей и появления «звёздного неба» на центральной аллее уже сделали ремонт и подсветку мостов.

«Отремонтировали мост, заменили изношенный асфальт и старый бордюрный камень. Пешеходные дорожки покрыли резиновой крошкой. Также установили и подсветили декоративные металлические тумбы. Чтобы красиво было не только днем, но и вечером, сделали декоративную подсветку моста», - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

Губернатор Вадим Шумков сообщил:«А сейчас по многочисленным просьбам «детей и трудящихся» строится резиденция Деда Мороза. Запускать будут в конце декабря. Получается очень красиво!Надеюсь, плотный график Деда Мороза позволит ему появляться и в Кургане».

Глава региона попросил, чтобы для упрощения коммуникаций с ним курганской детворы, на резиденции появился почтовый ящик, из которого письма будут попадать, в том числе на губернаторскую ёлку.

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