Вадим Шумков проверил, как продвигается ремонт Куртамышском средней школы №1

На ремонт Куртамышском средней школы №1 выделили 70 млн рублей. Работы начались весной, рассчитаны на два года.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 14 октября, проверил, как организован процесс. Уже выполнено более 40% работ, заказана новая мебель. Будут оснащены профильные классы (химия, физика, кабинет технологии), уточнили в пресс-службе главы региона. Учебное заведение открыли в 1978 году, и с тех пор оно не видело капитального ремонта. Более 1000 местных мальчишек и девчонок будут учиться в современных условиях.

Вадим Шумков посетил еще ряд объектов, по итогам визита в муниципальный округ прокомментировал: «Самое главное - динамика. Когда мы здесь были в прошлый раз, в этом же году, все было только в начале. И школа, и кадетская школа, и поликлиника, стационар – сегодня везде активно идут работы. С главой обсуждаем планы на следующий год, скорее всего, если хватит сил, будем ремонтировать Дом культуры на центральной площади. Сделаем красивый ансамбль в центре города Куртамыш, людям это необходимо».

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