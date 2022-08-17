Вадим Шумков проверил, на как продвигается капремонт Глядянской ЦРБ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 17 августа, оценил, как продвигается капитальный ремонт Глядянской ЦРБ в Притобольном районе.

Напомним, что работы на объекте по поручению главы региона начались три года назад. За это время отремонтировали поликлинику и детское поликлиническое отделение, благоустроили территорию, завершили капремонт кровли и коридоров здания стационара, отремонтировали приёмный покой и отделение скорой помощи, обновили палаты второго этажа стационара, стоматологию, уточнили в пресс-службе главы региона. Сейчас идет ремонт палат терапевтического отделения первого этажа стационара и перехода в поликлинику.

«В Глядянском этим годом завершаем основной объём работ по ремонту ЦРБ. Останется несколько кабинетов на следующий год. Сделаем», - написал губернатор Вадим Шумков по итогам осмотра объекта в своем телеграм-канале.

Укрепляется и спортивная база. привели в порядок Глядянскую детско-юношескую спортивную школу. Реконструировали стадион. Как сообщает группа правительства области в соцсети «Вконтакте», теперь здесь есть полный набором площадок для различных видов игр, трибуны для болельщиков, идёт работа по установке освещения.

Ранее в селе Глядянском капитально отремонтировали детский сад «Малышок», привели в порядок Дом детского творчества и детскую музыкальную школу, благоустроили несколько общественных территорий и отремонтировали несколько улиц.

Идут работы и по газификации района. В своем телеграм-канале губернатор отметил, что газопровод последовательно продвигается по территории Притобольного района в сторону Звериноголовского.

Завершая работу в Притобольном районе, Вадим Шумков отметил, что новому главе Притобольного района Дмитрию Спиридонову предстоит вместе с жителями определить объекты, которые при поддержке правительства региона нужно привести в порядок в 2023-2024 годах.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.