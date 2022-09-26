Вадим Шумков проводил первые автобусы с мобилизованными из Кургана

Из города Кургана сегодня, 26 сентября, отправили первые автобусы с гражданами, подлежащими частичной мобилизации.

Мобилизованных обеспечивают всем необходимым, включая спальные мешки, походные коврики, сухпайки и аптечки. Это делается по прямому указанию главы региона, чтобы все убывающие были максимально собраны, сообщает группа правительства региона в соцсети «Вконтакте».

На пункте отправки работали также заместители главы региона и руководители департаментов. Глава города Елена Ситникова пожелала удачи парням и попросили их обязательно вернуться.

Обращаясь к мобилизованным землякам, Вадим Шумков отметил, что помощь и поддержка будет также оказана их семьям: «У кого вопросы по семье – заполните анкеты, о семьях будем заботиться, указывайте основные вопросы. Все, что касается социальной поддержки – будем брать на себя. Чем необходимо - поможем. У вас сейчас задача только одна – выполнить свой долг и вернуться живыми».

Вадим Шумков лично проконтролировал созданные условия для призванных на защиту Родины жителей Курганской области, включая организацию горячего питания и проведение краткого дополнительного обучения.

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