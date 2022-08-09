Вадим Шумков: «Работа уже идёт - на Голубых озёрах создается классный комплекс для рекреации»

Голубые озёра – одно из любимых мест отдыха горожан в жаркие летние дни. Скоро отдых здесь станет комфортнее и интереснее. Губернатор Вадим Шумков 8 августа обсудил планы обустройству пляжа. Глава региона поручил проработать проект благоустройства, который планируют реализовать в следующем году, чтобы на муниципальном пляже Голубых озёр было удобно и чисто, в планах также обустройство подъезда и парковок.

Рядом с муниципальным пляжем можно будет провести время не только летом, при господдержке обустраивает курганский предприниматель Булат Нургалин. Бизнесмен говорит, что название еще не выбрал, но первые отдыхающие уже называют остров на Голубых озёрах островом счастья. Работа в самом разгаре.

«Ребята получили грант на развитие туризма. Работа уже идёт - на Голубых озёрах создается классный комплекс для рекреации. Пока все в развитии - выставляются экодомики, завозится баня, планируются экоферма и палаточный городок. Дальше будет больше», - написал глава региона в своём телеграм-канале.

Нургаллин установил первые 8 комфортных экодомиков со спусками к воде. На водлоеме можно не только поплавать, но покататься на сапах и катамаране. В планах предприниматель поставить бани, глэмпинги, набирающие популярность дома-сферы, оборудовать площадку для кемпинга, площадки для детей и для занятий пейнтболом, экоферму. Зимой здесь можно будет покормить животных и покататься с горок. Глава региона предложил задействовать площадку и для проведения праздников и фестивалей. Тем более что она находится рядом с федеральной трассой и добираться сюда будет удобно не только жителям Курганской области, но и гостям из других регионов.

Еще одной зоной отдыха для курганцев и гостей города станет экопарк в Рябково, который появится неподалёку от Голубых озёр. Работы по его обустройству также планируют также начать в следующем году. В экопарке создадут комфортные условия для прогуло и занятий спортом. Здесь появятся пункты проката спортивного инвентаря. Комфортная зона отдыха будет ориентирована и на детей, и на взрослых.

«Город работает, город будет работать, но людям еще должно быть, где отдыхать и просто получать удовольствие от единения с природой. Там мы с городом начинаем договариваться, что они начинают проектировать экопарк в этом году», - сообщил глава региона.

По информации губернатора Курганской области.

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