Вадим Шумков раскрыл, что будет в новых курганских парках

Новый парк в 4-м микрорайоне Заозерного жилого массива города Кургана будет просто красавец. Об этом заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков, опубликовав сегодня, 30 ноября, в своем телеграм-канале новые фото будущего объекта.

«Пока там сформировано озеро, пешеходные дорожки и освещение. В следующем году предстоит увеличить площадь парка почти вдвое и наполнить уже сформированную площадку различными малыми формами и интересными ландшафтными решениями», - подпустил интригу глава региона.

Вадим Шумков догадывается, что многим захочется узнать, как будет выглядеть парк после завершения работ, а может быть, и принять участие в выборе вариантов наполнения.

«Попрошу коллег выставить проект и эскизные решения, чтобы вы и ваши дети могли принять участие», - пригласил к диалогу губернатор Курганской области.

По его словам, также завершается подготовка проектной документации для создания экопарка в сосновом бору между федеральной трассой и мкр-ном Рябково. Там тоже должно получиться очень красиво.

«Там тоже должно получиться очень красиво. Уверен, что и тут без вас не обойдётся. После разработки и этот проект попрошу показать вам, когда он будет готов», - написал глава региона, завершив свое сообщение хэштегом #КурганЭтоКрасиво и благодарностью всем, «кто понимает и поддерживает».

Фото телеграм-канала «силаVправде (V. Шумков)».