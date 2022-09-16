Вадим Шумков рассказал, как относится к идее создания крупных агломераций

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, как относится к популярной идее создания крупных агломераций, которые должны быть центром притяжения людей и ресурсов:

– Чтобы понять проблему, нужно рассматривать обе точки во взаимосвязи. Золотая середина нужна. Агломеризация, кстати, эта идея заимствована у Китая и Юго-Восточной Азии, предполагает крупные города, где лучше логистика, больше рабочей силы, где сосредоточено население и из-за этого быстрее развивается экономика. Но нужно смотреть карту, площадь Китая и России. Я хорошо отношусь к Москве, с переменами, которые там произошли, это лучший город Европы. И населения там 12% от всего российского. А площадь Москвы на карте страны – это булавочный укол. Туда притягиваются ресурсы, а что с другими территориями – от Балтики до Тихого океана? Если на всей этой площади сделать 7–9 агломераций, а что между ними? Нужно очень аккуратно обращаться с этими терминами, считаю, что наш менталитет, наша экономика требуют расселения по горизонтали – на земле, а не в небоскребах. Что не исключает многоквартирные дома, более того, такой тип домов может быть это и единственный инструмент для обеспечения жильем. Но человек - это биологическое существо, и всем нам, чтобы быть здоровыми, надо стоять ногами на земле. А находясь на 17 этаже, зажатым в железбетонных конструкциях, сложно сохранять психику и иметь большую семью, плошади маленькие. Да, сегодня люди не могут позволить себе много детей, потому что квартиры небольшие. А территории страны позволяют расселять людей по горизонтали, развивать семью, поднимать демографию. Кроме того, покупая квартиру в мкд, вы начинаете сразу платить в фонд капремонта, так функционирует система. При этом, возможно, вы не доживете до капремонта – а деньги платите. Примерно такая же схема с дворовыми территориями. Приходится платить, как говорится, за того парня. Платите управляшке на расходы – на директора, на дворника, на содержание персонала. Таким образом, чтобы получать коммунальное благо, вы содержите посредников, которые не имеют отношения к этой услуге. И всегда будет спор по качеству, по себестоимости и так далее. А если это ваш дом, ваш двор, вы можете добавить тепло, убавить, снег почистить, посредников не содержать. Агломеризация предусматривает высокую плотность населения, то есть мкд, и здесь я был бы очень осторожен. Государство должно выстраивать стимулирующие инструменты, чтобы граждане расселялись по горизонтали. Это упрощенное предоставление земельных участков. То, что мы запустили и что успешно двигается, уже сотни участков предоставлено по такой схеме. Распределили свободные земли, теперь изымаем бесхозные, где стоят разрушенные дома, поваленные заборы, расчищаем их за счет бюджета, оформляем на муниципалитет – чтобы предоставить будущим поколениям. Самое плохое, когда человек приезжает в село купить участок, а купить нечего, потому что все ничье.

Второе – это субсидирование жителей по строительству домов, этот инструмент третий год работает в регионе. Это 700 тысяч рублей, небольшие деньги, но, как говорится, чем можем. И третье – это сельская инфраструктура. Мало давать землю, на селе должны быть нормальные дороги, нормальнаясоциалка. Запустили программу ремонта и строительства сельских дорог, кроме того, до 100 км каждый год делаем в щебеночном исполнении. Сотни детсадов, школ, музыкальных школ, спортивных учреждений, ставим новые фапы, амбулатории, во всех райбольницах кипит работа. Всё это делается, чтобы человек получал качественную услугу. Чтоб не было стыдно ему за то, что развалилось. Наша задача - дотянуться до всех муниципальных образований.

Еще один пункт – газификация. Та программа, которую подписали с «Газпромом» на 25 млрд рублей, включает 131 объект – это 10 райцентров, где до последнего времени не было газа и 120 сельских объектов, сейчас мы увеличиваем и ее, объектов будет 150 в общей массе. Нужно давать землю, предоставлять комфортную условия, помогать с жильем. Успеваем не везде – территории огромные, финансирование нормировано, масштаб проблем колоссальный. Агломеризация в определенной мере нужна – чтобы поддержать макроэкономические проекты, но если говорить про Россию, то расселение по горизонтали обеспечит будущую безопасность страны. И будет воспитывать чувство хозяина.

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