Вадим Шумков рассказал, как продвигаются работы по ремонту театров

Продолжается масштабный ремонт в театре кукол «Гулливер» и театре драмы в Кургане. Фото в своём телеграм-канале сегодня, 12 сентября, разместил губернатор Вадим Шумков.

«В «Гулливере» уже завершили демонтаж старых перекрытий и перегородок, укрепили фундамент, параллельно идут работы по фасаду, это памятник архитектуры. В драмтеатре уже приступили к штукатурным работам, монтажу вентиляции и отопления. Ждём, когда оба объекта распахнут двери и примут своих зрителей!!!» - написал глава региона.

Напомним, что сейчас спектакли можно посмотреть во Дворце культуры машиностроителей.

В группе драмтеатра появилось объявление о наборе в театральную студию.

«Если ты мечтаешь связать свою судьбу с театром, заканчиваешь школу и хочешь поступать в театральный ВУЗ, то тебе точно нужно позаниматься в нашей театральной студии! Под руководством опытных профессионалов театрального дела (действующих артистов и преподавателей Курганского театра драмы) ты подготовишься на все 100% к поступлению и творческому конкурсу. В театральной студии проходят занятия по сценическому движению, речи, актёрскому мастерству и вокалу», - написали сотрудники драмтеатра.