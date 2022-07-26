Вадим Шумков рассказал о благоустройстве Заозерного жилого массива

В своем Telegram-канале «СилаVправде» губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о прошедших и предстоящих работах по благоустройству микрорайонов Заозерного:

«В позапрошлом году в Заозерном благоустроили сквер на перекрёстке проспекта Голикова и улицы Мостостроителей. В прошлом году там же, неподалёку, своего благоустройства дождался и сквер Мальцева. В прошлом же году запроектировали большую рекреационную площадку в 4-м микрорайоне вокруг малого озерка. В этом году разместили контракт и уже начинаем выполнять работы. В планах - создание прогулочной территории вокруг озерка и ряда иных малых объектов для формирования атмосферы уюта и возможностей комфортного семейного отдыха».

Глава региона отметил, что коллеги предложили в следующем году масштабировать этот объект, увеличив там же площадь благоустройства почти втрое.

«Постараемся. Проектирование согласовали. Вокруг уже построен и продолжает строиться целый ряд социальных объектов (несколько детских садов, школа, взрослая и детская поликлиники, бассейн). Планируется и уже идет очень активное жилищное строительство, включая комплексную застройку. Подрядчик у нового объекта благоустройства местный. Будем надеяться, что справится, а жители Заозерного получат очередной добротный объект, повышающий комфортность этого активно растущего молодеющего района», - подчеркнул Вадим Шумков.

Текст Василия Малухина. Фото Николая Пушилина.

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