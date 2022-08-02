Вадим Шумков рассказал о планах по созданию экопарка в Кургане

В Курганской области по личному указанию губернатора Вадима МихайловичаШумкова могут продолжить работу по созданию экопарков. В прошлом году современный экопарк «Берёзовая роща» с уютными местами для отдыха детей и взрослых и условиями для занятия различными видами спорта открыли в Далматовском районе.

В планах – создание экопарка в Кургане, в микрорайоне Рябково. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства области, рассказал глава региона в своём телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«В Рябково очень хороший лесной массив, с очень доброй историей. С учетом опыта других городов рассмотрим там создание экопарка. Будет удобно и жителям микрорайона, и всего города, да и проезжающим понравится. Попросил коллег в этом году начать работу по проектированию указанного объекта. В следующем году начнём работы. Постараемся увязать сочетание природы и прогулочных территорий, а также возможностей для детских игр и занятий спортом. Экопарк будет удобен и для взрослых, и для малышей», - написал Вадим Шумков.

Как отметили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ, по поручению губернатора в Шадринске уже реализуется первый этап благоустройства экопарка «Гагаринский». Еще одним современным и уютным местом отдыха станет обновленный городской сад имени Кельдюшева, масштабный проект по благоустройству которого должны завершить в этом году.

Идёт активное обустройство новых мест отдыха и в городе Кургане. Так, в 4-м микрорайоне Заозерного неподалёку от построенных и строящихся новых многоквартирных домов, будущей школы на 1500 мест, новых детсадов и детской поликлиники появится уютный парк.

«По первой его части работы уже идут. В этом году в рамках контракта должно быть благоустроено почти 2 га территории вокруг малого озерка. В следующем году оно будет продолжено площадками для экстремальных видов спорта и дорожками для прогулок ещё на 2 га. После завершения это будет единая комплексная площадка около 4 га, обустроенная под активный отдых и прогулки. <…> Многие настаивали, чтобы и этот участок продать с торгов под жилую застройку и получить допдоходы бюджета. Финансовая логика в этом, конечно же, есть. Но жизнь не заканчивается одним бюджетно-финансовым годом. Мало кому нравится, когда в районах плотной застройки людям просто негде отдохнуть и прогуляться. А политика, любая, от внешней до градостроительной, - это когда для людей», - написал губернатор.

Он отметил, что перед завершением проекта в парке будет отведено место, где дети и родители смогут вместе высадить семейное дерево, чтобы потом ухаживать за ним.

На месте бывшего стадиона «Локомотив» появится спортивно-рекреационный парк. На этом бъекте, который был передан РЖД городу Кургану, также уже идут работы. По поручению главы региона на этой площадке будут созданы не только условия для занятий спортом, но и для отдыха детей и взрослых разных возрастов. В спортивно-рекреационном парке предусмотрены разные площадки: для воркаута, для скейтбординга и велопаркура, для тихого отдыха. Появятся детские площадки, прогулочная аллея, будут установлены тренажеры для детей и взрослых, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. В центре стадиона запланировано поле для пляжного футбола, огороженное 3D-забором. На месте трибун появятся три крытых модуля, в которых расположатся туалеты и раздевалки, а также пункт проката спортивного инвентаря. На территории стадиона-парка высадят липы, клены, ивы, яблони, сирень, рябину. По всему периметру спортивно-рекреационного объекта смонтируют линии освещения.

Фото Николая Пушилина.

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