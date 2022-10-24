Вадим Шумков рассказал о развитии Курганской области на форуме в Москве

Форум проходит 24 - 25 октября в храме Христа Спасителя. Он посвящён теме «Православие и мир в XXI веке».

В первый день Вадим Шумков выступил с докладом на секции «Социально-экономическое развитие». Глава региона рассказал о развитии Курганской области и мерах поддержки по проекту «Русская мечта».

«Семьи на Руси традиционно были большими, - отметил в своём докладе губернатор. - Сейчас семья, которая воспитывает троих детей, уже считается многодетной. Можем ли мы рассчитывать на то, что семья, купившая однокомнатную квартиру в ипотеку, захочет иметь много детей? Комфортно ли жить и воспитывать детей на 17 этаже, зажатым в железбетонных конструкциях? Территория нашей страны позволяет расселять людей по горизонтали и тем самым поднимать демографию. Государство должно выстраивать стимулирующие инструменты. Именно это мы уже делаем на протяжении трёх последних лет в Курганской области. Мы разработали и реализуем уникальный проект «Русская мечта» (Курганская область зовёт!). И готовы делиться этим опытом с другими регионами».

Предложения, которые озвучиваются на форуме, входят в государственные программы и законодательные решения.

Среди его участников - общественные, политические, научные деятели, учёные, главы митрополий и епархий, руководители ведомств и органов власти.

Губернатор Вадим Шумков рассказал о мерах поддержки, которые действуют в нашем регионе и позволяют построить свой дом на своей земле и открыть своё дело.

За 3 года по проекту «Русская мечта» 1 684 семей получили поддержку на сумму 1 813,7 млн рублей за счет средств областного бюджета. Действие проекта продолжается.

Фото с сайта dom.kurganobl.ru.

