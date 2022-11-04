Вадим Шумков рассказал о ремонте фасадов многоквартирных домов

Бюджет Курганской области оказывает финансовую помощь в ремонте фасадов жилых домов. При выборе объектов для ремонта преимущество отдается тем зданиям, в которых в основном живут пожилые люди. Об этом сегодня, 4 ноября, в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«В этом году в Кургане, Шадринске и Далматово за счёт бюджета отремонтировано 18 фасадов жилых домов. Делаем без привязки к Фонду капитального ремонта жилья. Делаем не первый год именно те дома, где преимущественно живут пожилые люди», - написал глава региона.

Однако видя, что данная организация в силу объективных причин не успевает динамично обновлять внешний облик зданий, региональные власти по инициативе губернатора решили ежегодно оказывать ей посильную помощь, отдавая предпочтение тем строениям, в которых проживают люди преклонного возраста.

Добавим, что начала реализации региональной программы, то есть с 2015 года, Фонд капремонта завершил ремонт в 1377 многоквартирных домах Курганской области.

Николай Волков.

Фото телеграм-канала «силаVправде (V. Шумков)».