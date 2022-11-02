Вадим Шумков рассказал о «самом важном» курганским старшеклассникам

Накануне национального праздника - Дня народного единства губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в федеральном масштабном проекте, получившем знаковое название «Разговор о важном». В рамках проекта глава региона ответил на вопросы старшеклассников курганской школы №7 о том, что их сегодня волнует. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале «СилаVправде».

«Не стал читать ребятам лекцию и заниматься нравоучениями. Просто поговорили. И поотвечал на вопросы. Чем меньше формализма и официоза в общении с подрастающим поколением, тем лучше для всех нас», - отметил губернатор.

Глава региона отметил, что основные вопросы ребят касались качества высшего образования и почему иностранное образование считается более престижным и качественным для молодежи.

«Вопросы правильные и по существу верные. Просто приводить в порядок университетские корпуса и инфраструктуру сегодня уже недостаточно. Нужно перестраивать сам образовательный процесс, привлекая новую кровь, чтобы он не сводился к псевдонаучным интригам и продаже дипломов в рассрочку. Настраивать подготовку кадров в связке с текущим и прогнозным развитием экономики, формируя единый план», - ответил подрастающему поколению глава региона.

Вадим Шумков подчеркнул, что речь сегодня в стране идет о новой индустриализации и конкретные планы где и что строить уже существуют.

« Но это вопрос больше не про деньги, а про кадры, которые должны эти предприятия создавать и на них работать. А это с нашим менталитетом самое сложное.Говорить красиво и предлагать «за все хорошее против всего плохого» готовы многие. Пойти и сделать –далеко не все », - резюмировал глава региона.

Проект «Разговор о важном» реализуется Министерством просвещения России в школах страны с 1 сентября 2022 года. На уроках поднимаются темы патриотизма и гражданского воспитания, исторического просвещения, нравственности, экологии и другие важные для нашего общества темы.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области