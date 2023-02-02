Новый мир
Курган -8o
Курс ЦБ:$70,1276,22
16+
Версия для слабовидящих

Вадим Шумков рассказал школьникам, как Сталинградская битва повлияла на судьбы страны и мира

Провёл с подросткам разговор о важном

2 февраля, 2023 - 14:45

Губернатор Вадим Шумков сегодня, 2 февраля, в день 80-летия Победы в Сталинградской битве, на площади города, которая уже три года носит название Сталинградской, провёл со школьниками Кургана урок о важном.

«Урок в самом практичном варианте, рядом с памятными досками, на которых выбиты тысячи фамилий прадедов этих ребят, погибших в том числе в Сталинграде», - отметил в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Он добавил, что местные власти предложили в важнейшие исторические даты проводить отдельные уроки и разговор о важном с углубленным изучением того, как повлияли эти события на судьбы страны и мира.

Фото Николая Пушилина.

2 февраля, 2023 - 14:45

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество