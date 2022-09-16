Вадим Шумков расскажет о «Русской мечте» и ремонте путепроводов

Когда завершится ремонт мостов, на которых уже идут работы, какие ещё путепроводы ждёт обновление? Как идёт кампания по ремонту дорог, образовательных и медицинских учреждений? Какие меры поддержки бизнеса наиболее востребованы? Как идет реализация проекта «Русская мечта»? Как работают новые главы округов? На эти и другие вопросы губернатор Вадим Шумков ответит в сегодняшнем эфире «Радио России – Курган». Программа «Без купюр» с главой региона выйдет в 13:25, повтор – в 17:20.

Послушать программу можно по проводному радио и онлайн на сайте ГТРК «Курган», а также настроив приемник на волну 105,0 ФМ.

Пресс-служба губернатора Курганской области.

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