Вадим Шумков: «Растущей и меняющейся курганской экономике нужны кадры»

Огромное количество кадров необходимо растущей и меняющейся курганской экономике. Об этом на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» написал губернатор Вадим Шумков.

«В СМИ, в инете в последнее время становится очень много объявлений - «требуются». Создаваемые индустриальные парки, промышленные и оборонные предприятия, строительные компании и фермерские проекты, инвестиции в новые сервисные объекты и крупные проекты АПК - всё это запрашивает много рабочих рук уже сейчас. И потребует еще больше, когда эти проекты выйдут на «экватор» своего развития», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что новые кадры требуются на заводах, фермах, в дорожном строительстве и благоустройстве, ремонтно-отделочных работах, швейном производстве и в ЖКХ. «Эти сферы, расширяясь, нуждаются в кадрах. И это классно. Но с каждым годом растёт не только количественная потребность в кадрах, но и точность в их специализации, необходимость наличия первичных навыков. Мы уже третий год последовательно ведём модернизацию учреждений СПО. Ремонтируются учебные корпуса, общежития, ставится новое учебное оборудование, корректируются учебные планы и перечень специальностей. Всё это делается под нужды растущей и меняющейся экономики региона», - написал Вадим Шумков.

Губернатор заметил, что современная ситуация требует ещё более быстрых темпов подготовки производственных кадров для новых создающихся производств. «На правительстве обсудили варианты переобучения на смежные и новые допспециальности учащихся старших курсов наших учреждений СПО, с их ускоренным погружением в реальную жизнь через длительную производственную практику на весь период завершения обучения. Поручил заместителю губернатора по экономике и департаменту образования еженедельно проводить сверку по ходу этой работы. Уверен, руководители учреждений СПО также разделяют срочность и важность таких решений. Кадры по-прежнему решают все», - резюмировал глава региона.

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