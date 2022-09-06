Вадим Шумков: «Ребятишкам — лучшее»

В Варгашинском районе и самом рабочем поселке Варгаши третий год подряд происходят положительные изменения в инфраструктуре объектов социальной сферы. Преображаются школы, детские сады, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, дороги. Все последовательно приводится в порядок. Об этом сегодня, 6 сентября, в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)» и на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков, посетивший с рабочим визитом данное муниципальное образование.

«Идет к завершению модернизация центральной районной библиотеки. Завершаем и ремонт школы искусств. В этом году начинаем обновление районного дома культуры. Также отремонтируем и детско-юношеский центр, где массово занимаются ребятишки. Сделаем там единую площадку с уже отремонтированной школой. Комфортную и уютную. Потому что #РебятишкамЛучшее», - написал глава региона.

Как ранее сообщал «Новый мир», Вадим Шумков начал рабочий визит в Варгаши с осмотра ремонта центра культуры «Современник», здание которого было построено в 1973 году и за полвека работы ни разу капитально не ремонтировалось.

По поручению губернатора на приведение в порядок здания, где проводят праздничные мероприятия, работают кружки и клубы для детей и взрослых, планируют направить 25 млн рублей. Контракт с подрядной организацией заключили в конце августа. Сейчас на объекте идут демонтажные работы.

Фото со страницы Вадима Шумкова в социальной сети «ВКонтакте».