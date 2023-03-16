Вадим Шумков: «Регион показывает результаты, за которые не стыдно»

Вадим Шумков отметил, что 4 года назад, когда начинали эту дорогу, многим было не понятно, как работать по-новому. Время показало, что можно двигаться динамично и быстрее чем другие регионы.

«За 4 года пробежать такую дистанцию - это дорогого стоит. Далеко не у всех это получается. В этом году стартанем еще по ряду глобальных проектов, и через пару-тройку лет итоги будут очень хорошие. С точки зрения городской инфраструктуры это огромный обьем», - сказал губернатор, открывая совещание.

В Кургане и области реализуются крупные инвестиционные проекты. Один из таких - модернизация Арбинского водозабора в областном центре - 1,7 млрд рублей. Ведется реконструкция коммунальных сетей по всей улице Коли Мяготина, такой же проект стартует по улице Дзержинского. Перекладываются сети по улицам Горького и Правды. В мае должна закончиться реконструкция Кировского моста. До конца года завершатся работы на Чеховском и Бурово-Петровском мостах. Заканчивается экспертиза на реконструкцию очистных по ул Омской. Объем инвестиций 3-4 млрд рублей. В Катайске скоро начнется строительство первой очереди индустриального парка площадью 12 тыс. квадратных метров. Идет строительство еще одного парка в Кургане «Стальмонтаж» - реконтструкция бывшего здания кузницы КЗКТ. В эти проекты правительство региона вкладывает по 500 млн рублей.