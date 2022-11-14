Вадим Шумков: «Русский — звучит правильно. Русский — это победа»

Современные песни не могут передать даже долю трагизма и накала ситуации, что сложилась 80 лет назад в ноябре 1942 года в городе со звучным названием Сталинград. Об этом сегодня, 13 ноября, в своем телеграм-канале написал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Нам и нашим потомкам это нужно знать и помнить.

Потому что русский - звучит правильно.

Русский - звучит гордо.

Русский - это победа», - завершил своё сообщение глава региона.

Отметим, что Сталинградское сражение по праву считается решающим для исхода Великой Отечественной войны. В ноябре 1942 года в степях между Волгой и Доном началось наступление Красной армии, в ходе которого были разгромлены немецкие, румынские, итальянские, венгерские, хорватские войска.

Беспримерный накал боев, огромные потери с обеих сторон и беспредельный уровень героизма и мужества наших солдат сделали эту битву легендарной. Само слово «Сталинград» звучит, как символ победы духа нашего народа над любым врагом. До сих пор во многих городах мира и Европы имя Сталинграда носят площади, улицы, станции метро.

В 2019 году глава региона Вадим Шумков поддержал установку бюста нашему знаменитому земляку Максиму Захарову, награждённому 5-ю медалями «За отвагу».

Бюст солдату установили на площади за Вечным огнём в центре города Кургана напротив бюста еще одного нашего земляка генерала Шумилова, который взял в плен в плен фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

Там же размещены мемориальные доски с именами тысяч наших земляков, павших в боях Великой войны, включая Сталинградское сражение. А саму площадь по инициативе губернатора назвали Сталинградской.

Фото из открытых источников.