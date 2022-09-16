Вадим Шумков: «Сельчане обеспечивают благополучие нашей Родины»

Руками тружеников села обеспечивается благополучие и безопасность России. Об этом сегодня, 17 сентября, выступая на Троицкой площади Кургана, сказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

- Дорогие мои друзья! Земляки! Сегодня мы завершаем Александровскую ярмарку, названную так в честь князя Александра Невского, собирателя и защитника земель русских. И мы завершаем её правильно - чествуя тружеников села. Тех, кто на селе учит детей. Тех, кто на селе лечит людей. Тех, кто пашет. Потому что их руками во многом и обеспечивается благополучие и безопасность нашей Родины, - заявил, обращаясь к многочисленной публике, глава Зауралья.

По его поручению организаторы Дней тружеников села привезли из районов области родственников ребят, которые сейчас решают сложнейшие боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине. Обращаясь к ним, Вадим Шумков сказал:

- Дай им Бог с честью выполнить ратный долг! И дай вам Бог, дай нам Бог, чтобы они все вернулись живыми!

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.