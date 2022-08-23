Вадим Шумков: «Шадринск стремительно молодеет»

Шадринск в ближайшие выходные отметит своё 360-летие. Сегодня это активно развивающий город с большой историей.

Как 23 августа во время рабочей поездки в город на Исети подчеркнул губернатор Курганской области Вадим Шумков, он рад, что при таком уважаемом возрасте Шадринск стремительно молодеет. Изменения за последние три года произошли колоссальные. Планы тоже большие.

Заканчиваются работы на многолетнем объекте - канализационных очистных, Жители Шадринска будут пить чистую воду из крана, поскольку завершается проект «Чистая вода». Глава региона сказал, что в городе каждый год будут ремонтировать 20 км дорог. Сейчас идёт ремонт трёх мостов.

- Второй детский садик, сзади ледовая арена – проект прошлого года. Здесь школа, около неё будет небольшой стадион открыт. За дорогой посёлок 16 Га, где будет комплексная жилая индивидуальная малоэтажная постройка. И, когда жители будут покупать там жилье, правительство области будет субсидировать каждому от 100 до 700 тысяч рублей. В городе завершается строительство нового торгового центра. И набережная, и городская аллея, и центральная площадь, и горсад... И, конечно, ещё будет множество объектов. Самое главное, чтобы людям было комфортно. Настроение у людей меняется, люди улыбаются, люди это ценят, - перечислил Вадим Шумков.

Председатель попечительского совета «Фонда развития территории» Сергей Степашин уверен, что перспективы у города хорошие, пожелал его жителям благополучия и успехов.

- Мы сегодня посмотрели Городской парк. Жители ждут. Стройка идёт. Я уверен, что проект будет востребован. У жителей города Шадринска будет ещё одно общественное пространство, которое будет пользоваться популярностью, - прокомментировал Сергей Степашин.

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев считает, что самое главное, чтобы в каждом муниципалитете развивалась экономика.

- Здорово, что в Шадринске открываются новые производства, появляются новые рабочие места, регион и бизнес говорят на одном языке. Все возможные инструменты, которые сегодня есть с точки зрения региона, муниципалитета, активно работают. Это главный момент. И сегодня с вами в Шадринске это чётко видим, - отметил полпред.

Добавим, что губернатор, полпред и председатель попечительского совета «Фонда развития территории» сегодня работали в Шадринском районе. Они приняли участие в открытии фестиваля «Батуринская святыня», открыли детский сад, осмотрели набережную и запустили новое производство.

Фото предоставлено t.me/silavpravdevshumkov.