Вадим Шумков: «Школы сдаются качественные, классные»

В Кургане построят школу на 1500 учебных мест. Некоторое отставание от графика связано с необходимостью проводить аукционные процедуры. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поставил коллегам из администрации областного центра, которая является заказчиком объекта, нагнать график. Об этом глава региона рассказал в интервью своей пресс-службе, которое сегодня, 16 ноября, появилось в социальных сетях.

- Еще одна крупная новая школа, на 1100 учебных мест, строится в Шадринске. Строительство школы в поселке городского типа Красный Октябрь Каргапольского района стартовало в октябре. По всем трем объектам возник вопрос об увеличении финансирования, но я полагаю, что мы его успешно решим, и это никак не повлияет на ход строительства и сдачу школ, - сообщил глава региона.

По его словам, капитальные ремонты образовательных учреждений идут успешно. К 58 объектам, отремонтированным в текущем году, в следующем добавятся еще примерно два десятка.

- Некоторые объекты уже сданы в эксплуатацию. Школы сдаются качественные, школы сдаются классные. Ребятишки идут в обновленные классы. Около ряда школ мы делаем благоустройство, в частности, мини-стадионы. Поэтому я полагаю, что с программой модернизации образования в Курганской области всё очень хорошо, если сопоставлять с тем, что было несколько лет назад. К 258 отремонтированным школам, детсадам и иным объектам образования мы добавим еще ряд объектов, где пройдет капремонт, - поделился планами губернатор Курганской области.

Николай Волков.

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