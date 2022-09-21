Вадим Шумков: «Сила V правде. А правда всегда с Россией»

Сегодня вся страна увидела обращение Президента РФ Владимира Путина. Он сообщил, что подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Глава региона Вадим Шумков отрегировал на него в своем телеграм-канале «СилаVПравде».

«Руководством страны принято непростое, но взвешенное и необходимое для защиты нашей страны решение. В этой связи нам всем как никогда важно сплотиться для того, чтобы выполнить задачи по защите Родины. Оставив дрязги и противоречия, иные малозначимые и маловажные, но беспокоящие людей вопросы», - отметил в начале своего комментария Вадим Шумков.

Он отметил, что правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы, отменены отпуска руководителей и Идет совместная работа с военным комиссариатом по обеспечению содействия в проведении частичной мобилизации, объявленной Президентом РФ.

«Уполномоченным органам Правительства области и администрации города Кургана поставлена задача проанализировать потребность в создании специальных групп в детсадах с более длительным сроком работы для детей сотрудников оборонных предприятий, родители которых работают по линии гособоронзаказа. Все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы в регионе работают в стабильном режиме. Убираем урожай, работаем на заводах, ремонтируем и строим дороги, модернизируем инфраструктуру, учим, лечим продолжаем работать по всем направлениям», - подчеркнул губернатор Курганской области.

«Берегите себя и своих близких. Сила V правде. А правда всегда с Россией», - подытожил свое сообщение Вадим Шумков.