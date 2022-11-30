Вадим Шумков сообщил об отправке очередного груза для военнослужащих

Курганская область отправила очередной груз для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Вадим Шумков:

«Отправляем очередной груз для наших парней, участвующих в СВО. На этот раз по просьбе ребят из Курганской области, которые служат в 80-м танковом полку, закупили также теплые вещи, инструменты и дизельные отопители, тенты, продукты питания.

Спасибо всем, кто понимает и поддерживает».

Напомним, что это далеко не первый и наверняка не последний груз, отправленный Правительством Курганской области российским военнослужащим. Также по инициативе губернатора региональные и муниципальные власти активно участвовали в обеспечении мобилизованных зауральцев теплыми вещами, продуктами питания, многоразовой посудой, аптечками, предметами двойного (и гражданского, и военного) назначения.

Одновременно с этим по поручению главы региона в Курганской области оказывается помощь семьям мобилизованных. Им выделяют материальную помощь, продуктовые наборы, помогают с ремонтом жилья, присоединением природного газа, приобретением лекарств, прохождением лечения и так далее.

По признанию экспертов, Курганская область стала одним из первых регионов, где военнослужащим и их семьям оказывается такая масштабная и комплексная поддержка. Опыт Зауралья потом переняли другие субъекты РФ.

Фото телеграм-канала «силаVправде (V. Шумков)».