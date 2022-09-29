Вадим Шумков: «Стране нужны миллионы подготовленных и обученных кадров»

Стримеры, стендаперы, тиктокеры и прочая тв-инет псевдозанятая общественность стране в таком количестве больше не нужны. Такого мнения придерживается губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Взрыв газопровода в Балтийском море подводит жирную черту эпохе общества потребления. Представители общества потребления, как только заканчивается то, что можно потреблять, могут активно начать потреблять друг друга», - написал глава региона.

Он считает, что стране, которая занимает территории от океана до океана, нужно поднимать миллионы гектаров земли еще пока не работающих сельхозугодий. «Ей нужно строить и ремонтировать десятки тысяч километров дорог и тысячи мостов. Необходимо проводить новую масштабную индустриализацию и срочно создавать и внедрять новые разработки в различных отраслях», - прокомментировал губернатор.

Он уверен: нужно защищать землю, оставленную нам предками. Для этого, по его мнению, нужны миллионы подготовленных и обученных кадров. «Целевым образом. Планово. Срочно. Для созидания, развития и защиты. Иначе – самоедство», - написал Вадим Шумков.

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