Вадим Шумков: «Строительство – один из основных базисов экономики».

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Курганской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя. Строительство – один из основных базисов экономики. Ни одно производство невозможно организовать без строительства необходимой инфраструктуры, зданий и сооружений, ни одну территорию невозможно развить без возведения на ней жилых домов, образовательных и досуговых, медицинских и иных социальных учреждений. Все начинается с первого заложенного руками строителей камня.

Благодарю вас за то, что вместе с нами вы делаете города и села Курганской области уютнее и комфортнее. В регионе строятся десятки тысяч квадратных метров нового жилья, возводятся и ремонтируются больницы, школы и детские сады, дома культуры и библиотеки, появляются физкультурные комплексы и места отдыха. Помните, что от вашего профессионализма зависит не только качество возводимых объектов, но и настроение жителей, которые ими пользуются.

Сегодня вашими руками реализуются масштабные проекты, которых наши земляки ждали десятилетиями, – это детская поликлиника в Заозерном, хирургический корпус онкодиспансера в Рябково, взрослая поликлиника в центре города. Строятся новые школы в Кургане, Шадринске и вКаргопольском округе, готовятся к открытию детские сады.

За три последних года в регионе построено более 765 тысяч квадратных метров жилья, еще 280 тысяч – в планах текущего года. Увеличение объемов жилищного строительства – это тоже показатель возрастающего благополучия жителей.

Дорогие друзья, наша область стабильно развивается, а это значит, что впереди у нас много совместной работы. Желаю вам крепкого здоровья и благосостояния, пусть все намеченные планы становятся реальностью, а ваша работа приносит радость жителям региона и удовлетворение вам самим.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков

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