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Вадим Шумков: «Там, где появляются дороги, непременно начинается развитие территорий»

16 октября – День работников дорожного хозяйства.

16 октября, 2022 - 08:34

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников дорожной отрасли с их профессиональным праздником:

- Дорогие друзья! За три года в Курганской области проведён ремонт более 1500 км дорог. Ремонтируются мосты. Строятся новые дороги, тротуары, массово ремонтируются дворы. Регион очень быстро меняется вашими руками в лучшую сторону. Не оставляйте в стороне вопросы качества. Население региона ценит вашу работу. Спасибо вам за ваш труд. Благополучия вам и вашим семьям.

 

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16 октября, 2022 - 08:34

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