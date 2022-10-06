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Вадим Шумков: «Украшать муниципалитеты к Новому году будут тем, что приобретали в предыдущие годы»

В Курганской области бюджетные деньги пойдут на экипировку мобилизованных вместо украшений

6 октября, 2022 - 10:00

В Курганской области бюджетные деньги, которые в нынешнем году планировали потратить на украшение муниципалитетов к Новому году, направят на приобретение экипировки и снаряжения для мобилизованных из региона граждан. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

 «Уверен, вы все поймёте нас и поддержите», - обратился к жителям глава региона.

Друзья. Мы привыкли, что и Курган, и большинство административных центров к Новому году загораются дополнительной иллюминацией. Строятся красивые новые городки, ставятся яркие украшения.

Уверен, вы все поймёте нас и поддержите то, что средства, которые мы планировали направить на данные цели, в этом году пойдут на экипировку и приобретение снаряжения для наших мобилизованных парней.  Мы уже это делаем.

А украшения муниципалитетов к Новому году будут осуществляться тем, что приобретено в предыдущие годы. Спасибо всем, кто понимает и поддерживает», - написал глава региона.

Фото Николая Пушилина.

 

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6 октября, 2022 - 10:00

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