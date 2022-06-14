Вадим Шумков уверен в успехе курганских предпринимателей

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уверен в успехе зауральских бизнесменов. Это убеждение он высказал в Региональном деловом центре на праздновании Дня российского предпринимательства.

- Я уверен в вашем и нашем успехе. У всех вас прекрасные гены – Балакшина, Смолина и всех тех, кто создавал прекрасную историю курганского предпринимательства, - заявил глава региона.

В подтверждение своих слов Вадим Шумков, увлекающийся историей, привел документальные свидетельства. Например, в воспоминаниях царского офицера времен Гражданской войны он прочитал, что Курган – это «богатый город в начале Сибири, отличающийся крайне рациональным отношением своих жителей к хозяйственным и прочим экономическим процессам». А председатель царского правительства Петр Столыпин в своих записках писал, что в первом десятилетии XX века с железнодорожной станции Курган на экспорт в сутки уходило до 15 составов, груженных местной продукцией. Не вагонов, а целых составов!

- В вас гены этих людей. Вы их прямые потомки. Неужели вы сегодня не воспользуетесь условиями, которые складываются под вас? Сейчас всё встает на свои места. Кто были слепы, наконец-то прозревают. Кто думал, что через 2-3 месяца всё вернется обратно, ошибались. Ничего не вернется. Всё отныне и довеку будет по-иному. Будут цениться реальные вещи, реальные активы, реальный труд, реальные результаты, а не все эти пафосные «пау-вау!», - уверенно заявил губернатор Курганской области.

По его мнению, если бы зауральский бизнес сейчас начинал с нуля, и если бы в нем состояли сплошь безродные Иваны, то на успех было бы сложно рассчитывать.

- Но в вас – гены людей, которые это делали сто с лишним лет назад без господдержки, без Интернета, без логистических компаний, но делали и побеждали. Поэтому и мы с вами так же это сделаем и победим. У нас есть ресурсы для этого: земля, промышленное производство, наша поддержка. Поэтому я уверен в вашем и нашем успехе и говорю это абсолютно искренне, - заявил Вадим Шумков.

Николай Волков.

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