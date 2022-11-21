Вадим Шумков: «В бюджет региона в 2022 году поступило более 25 млрд рублей налогов»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил представителей налоговой службы с профессиональным праздником:

- Дорогие земляки! Сегодня, 21 ноября, мы отмечаем с вами профессиональный праздник работников налоговых органов – людей, от качественной и добросовестной работы которых во многом зависит функционирование всех сфер нашего общества.

Бюджет государства, который расходуется на бесплатное образование, медицину, всевозможные социальные программы, поддержку производителей товаров и услуг, научные изыскания, обороноспособность страны, строительство дорог и многое другое пополняется нашими с вами налогами.

Это вклад каждого из нас в развитие и мощь нашего государства. Задача работников налоговых органов – обеспечить своевременность пополнения бюджетов всех уровней.

Благодаря работе налоговых органов Курганской области в бюджет региона в 2022 году поступило более 25 миллиардов рублей налогов, отчисляемых жителями региона и производствами, которые работают на нашей территории. Эти и другие финансовые средства позволяют нам решать множество задач по развитию региона. Мы строим, ремонтируем, благоустраиваем, создаем заново или улучшаем сделанное прежде. Десятки объектов здравоохранения и образования, сотни километров новых дорог, благоустроенные дворы, обновленные парки и скверы – все это появляется с участием налоговых поступлений в бюджет области.

Уважаемые налоговики! Желаю вам продуктивной деятельности на благо нашей любимой Курганской области и России в целом. Пусть поставленные цели достигаются, а в задачах всегда находится оптимальное решение. Здоровья и благополучия!