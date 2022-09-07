Вадим Шумков: «В экономике Курганской области есть свободные ниши, привлекательные для инвесторов»

За последние три года в Курганской области реализовано огромное количество мероприятий, направленных на развитие реального сектора экономики. Это, в частности, создание индустриальных парков, внедрение новых форм поддержки создания предприятий и тому подобное. Об этом на встрече с журналистами после пленарного заседания Межрегиональной промышленной выставки-форума «КурганСпецПром-2022», открывшейся сегодня, 7 сентября, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

- Однако каждые три года возникает потребность обернуться и посмотреть, что сделано. Мы видим, что в экономике существуют определенные ниши, которые можно заполнить, создав новые производства и дополнительные рабочие места, тем более что последнее является для нас самым главным, - указал глава региона.

Для этого в рамках выставки-форума «КурганСпецПром-2022» областное правительство подписало соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России. По словам Вадима Шумкова, ассоциация поможет региональным властям организационно оформить экономические ниши и сделать их привлекательными для инвесторов.

Ожидается, что подписание соглашения о сотрудничестве позволит создать новые и развить существующие кластеры, промышленную инфраструктуру, технопарки и индустриальные парки, а также территории с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности.

Помимо этого сотрудничество с ассоциацией сулит развитие межрегиональной и межотраслевой кооперации, которое поможет повысить инвестиционную привлекательность региона и привлечь инвестиции в интересах реализации Национальных проектов РФ и социально-экономического развития Курганской области.

Николай Волков. Фото Николая Пушилина.

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