Вадим Шумков: «В Курганской области спокойная, стабильная обстановка»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 20 октября, провел заседание оперативного штаба, созданного по указу Президента РФ в каждом регионе.

В состав оперштаба, который возглавил губернатор, вошли представители силовых структур, органов власти и муниципального управления.

В Курганской области, как и в большинстве регионов, действует уровень (режим) базовой готовности. Вадим Шумков подчеркнул, что обстановка в Зауралье в настоящий момент спокойная и стабильная. Вместе с тем, меры безопасности должны быть усилены.

Решения, принятые на оперативном штабе, обязательны для исполнения всеми структурами региона, отмечает пресс-служба губернатора Курганской области.

Напомним, что накануне, 19 октября, Президент России Владимир Путин своим указом ввел военное положение на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Эти четыре региона ранее провели народные референдумы и решили отсоединиться от Украины, чтобы войти в состав РФ. Объявление в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях военного положения позволит российским Вооруженным Силам расширить перечень мер, принимаемых для защиты местного населения, обеспечения целостности территории и суверенитета нашей страны.

Одновременно с этим глава государства ввел в регионах, граничащих с Украиной, средний уровень (режим) реагирования, а в субъектах РФ, примыкающих к ним, - уровень повышенной готовности. В большинстве остальных регионов, в том числе в Курганской области, введен уровень (режим) базовой готовности.

Николай Волков.

Фото из архива «Нового мира».