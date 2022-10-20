Вадим Шумков: «В полку промышленных площадей региона прибыло»

В своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)» губернатор Шумков поделился с читателями подробностями работы над новыми промышленными площадями и предприятиями. Накануне еще один проект создания индустриального парка в Кургане прошел отбор комиссии Минэкономразвития.

«Мы были на этой площадке под названием «Стальмонтаж» в начале лета этого года перед подачей заявки. Александр Черняк на территории до основания разворованного и разрушенного завода ЖБИ с поддержкой государства строит несколько новых производств с созданием к 2025 году нескольких сотен новых рабочих мест с хорошей зарплатой. В добрый путь», - написал губернатор Курганской области.

Вадим Шумков сообщил также и о следующем проекте, уже 7-го индустриального парка, который будет размещен на площадке Катайского насосного завода. Он подчеркнул, что в ближайшее время будут выделены средства и инвестор начнет строительство новых площадей для создания новых производств и рабочих мест .

«В Катайске также будет реализован ряд других производственных проектов с созданием новых рабочих мест. Наряду со строительством завода сухих смесей, фермы шампиньонов, развития производства медицинских изделий и ряда проектов поменьше это создаёт району разноплановый экономический каркас и большое количество рабочих мест. Обсуждаем там же ещё несколько новых проектов в переработке», - добавил глава региона.

«Молодцы», - подытожил свое сообщение Вадим Шумков.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.