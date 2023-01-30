Вадим Шумков в Половинском округе оценил качество ремонтных работ соцобъектов

В сёлах Байдары и Воскресенском Половинского округа в этом году начинают ремонтные работы в двух школах.

Губернатор по итогам визита в округ сегодня, 24 января, решил добавить финансирование - до 30 млн рублей - на ремонт ещё одной школы - в селе Сумки.

«Мы приводили её в порядок, выполнив ряд работ по стенам и кровле, три года назад. Но тогда делали это быстро, по сути, предотвращая разрушение, когда одна стена просто начала вываливаться. Теперь надо завершать, в том числе внутренним ремонтом», - написал в своем телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

Губернатор отметил, что средняя школа в самом Половинном из разряда «скромно, но чисто» - заменены окна, входная группа, ограждение. Он уверен, что в этом большая заслуга директора школы Галины Зиминой. «С удивлением узнал что Галине Кирилловне 75 лет. Нам бы всем такую трезвость и ясность ума в таком возрасте. Спасибо ей огромное. Ребятишки в школе просто классные!» - подчеркнул губернатор.

Комплексный ремонт школы внесен в отраслевую программу 2024-2025 годов. На эти цели выделят более 70 млн рублей.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня оценил и ремонт детской поликлиники в селе Половинном. Качеством остался не доволен. «Сделано неряшливо, «на отвяжись», не для детей. Будем поправлять», - написал глава региона в своём телеграм-канале.

На продолжение ремонта самой поликлиники губернатор попросил коллег определить финансирование в объеме до 27 млн рублей.

В райцентре привели в порядок оба здания детских садов. Обновили фасады, ограждения, благоустроили территории.«Пришло время продолжить внутренним ремонтом. В этом году начнем с того здания, что постарше и находится ближе к центру. В следующем сделаем второе», - сообщил губернатор Вадим Шумков.

В этом году закончили ремонт трассы от Кургана до границы с Республикой Казахстан. Дорога проходит через село Половинное, потому в привязке к ней последние два года по поручению главы региона занимались опорной дорожной сетью села.

«В этом году выделяем еще почти 50 млн рублей на приведение в порядок центральной части - дорога с тротуарами и две площади в центре», - прокомментировал губернатор.

Также Вадим шумков сообщил, что на выездном заседании президиума правительства руководство области и округа обсудило вопрос увеличения финансирования на благоустройство двух площадок в центре села со спортивным и рекреационным уклоном.

«Благоустройство будет осуществляться в увязке с комплексом дорожных работ на этом же участке -дорога, тротуары, освещение», - уточнил глава региона.

Фото из телеграм-канала губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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