Вадим Шумков: «В семье мы учимся любви, уважению, взаимопониманию, доброте и сочувствию»

8 июля – День семьи, любви и верности.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил зауральцев:

- Дорогие земляки, 8 июля мы отмечаем с вами один из самых добрых праздников – День семьи.

Издавна мыслители сравнивали семью и государство, находя в них много общего, исходя из того, что количество крепких семей и качество семьи определяют крепость и самого государства.

Именно в семье мы учимся любви, уважению, взаимопониманию, доброте и сочувствию. Именно семья дает каждому из нас чувство защищенности и уверенности в своих силах. В семье мы познаем главные жизненные ценности, которые ложатся в основу нашего мировоззрения.

Сегодня в нашем государстве многое делается для финансовой поддержки семьи. Это и материнский капитал, и различные пособия и льготы.

В свою очередь на региональном уровне мы тоже стараемся делать все от нас зависящее, разрабатывая и внедряя специальные инструменты финансовой и имущественной поддержки, позволяющие строить для себя жилье, создавать и развивать своё дело, заниматься личным подсобным хозяйством, повышая тем самым уровень жизни.

И все же ключевым скрепляющим звеном в каждой семье являются не деньги, но любовь, тепло и взаимное уважение. Пусть они всегда будут с вами, мои дорогие друзья и земляки.

От всей души желаю каждой курганской семье счастья, благополучия и крепкого здоровья.

С праздником!

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.