Вадим Шумков в Щучанском округе встретился с семьями участников спецоперации

В Щучанском муниципальном округе семьи военнослужащих, которые сейчас принимают участие в спецоперации, получили единовременную материальную помощь от региона - продуктовые наборы стоимостью пять тысяч рублей каждый. Губернатор Курганской области Вадим Шумков 5 октября пообщался с родными военнослужащих 232-й реактивной артиллерийской Пражской Краснознамённой ордена Суворова бригады.

Глава региона дал поручение главе Щучанского округа Геннадию Подкорытову найти решение и установить до конца года новый игровой комплекс для ребятишек вне зависимости от того, что сам военный городок - это федеральное имущество. Финансирование этих работ глава региона поручил выделить на этой неделе, сообщили в пресс-службе губернатора.

Также глава региона обратил отдельное внимание представителей прокуратуры и жилищной инспекции на недопустимость плохого качества уборки территории и неудовлетворительного ухода за жилищным фондом. С учётом того, что военный городок находится в федеральной собственности, Вадим Шумков, обращаясь к руководству управляющей компании из Челябинска отметил: «Не надо надеяться на то, что в ведомственной неразберихе вы спрячетесь. С военным прокурором, Министерством обороны или без них, я вас лично найду и спрошу, почему вы собираете деньги с семей наших военных и не отрабатываете их. И не думайте, что вы отделаетесь только словами».

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