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Вадим Шумков: «В течение ближайших месяцев в Кургане начнётся строительство 4 новых дорог»

Об этом губернатор Курганской области написал в личном аккаунте социальной сети «Вконтакте»

9 сентября, 2022 - 14:30

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал в своем аккаунте социальной сети  «Вконтакте» о намерении начать строительство четырех новых дорог в Кургане. Уже идут работы по строительству на улице Елисеева. Завершается экспертиза документов на строительство дороги по улице Фарафонова.

«До конца года коллеги планируют передать на торги строительство дорог по улице Галкинской и продление улицы Бурова-Петрова до улицы Куйбышева», - отметил в своем блоге глава региона.

По его словам, контракты, исходя из того, что предстоит большой комплекс работ, связанных с переносом сетей, насыпью и асфальтированием дорожного полотна, установкой освещения, в основном двухлетние.

Ранее мы информировали читателей «НМ» о том, что заместитель губернатора Константин Малышев будучи на приеме у заместителя министра строительства и ЖКХ Юрия Гордеева, озвучил намерение курганских властей приступить к строительству автомобильной дороги по ул. Фарафонова (от ул. Мальцева до ул. 7 микрорайон) с устройством ливневой канализации сразу же после государственной экспертизы. Также Малышев сообщил о планах на 2024-2025 годы. В эти годы может начаться строительство автомобильной дороги по проспекту Первомайский, автомобильной дороги по ул. Мальцева и дороги по ул. Алексеева.

Фото из личного аккаунта соцсети «Вк» губернатора Вадима Шумкова.

 

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9 сентября, 2022 - 14:30

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