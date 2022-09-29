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Вадим Шумков: «Важно сосредоточить силы на поддержке тех, кто уходит защищать интересы страны»

Государству также необходимо обеспечить права тех, кто остался их ждать дома.

29 сентября, 2022 - 09:00

В отсутствие у государства идеологии и у общества своей единой системы ценностей люди становятся разобщены и впитывают чужие ценности, а каждый отдельный человек начинает руководствоваться лишь одной понятной ему ценностью. Рассуждения на эту тему разместил в своём телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

«Огромное количество органов и уважаемых организаций достаточно быстро начали работу по ходатайствам, разъяснению и защите прав и интересов тех, кто не подлежит мобилизации, исправлению ее ошибок», - написал глава региона.

По его мнению, это важная и очень нужная работа, ее нужно вести. «Но в такой момент, наверняка, для государства и общества гораздо важнее и нужнее сосредоточить силы на поддержке именно тех, кто уходит по мобилизации защищать интересы страны, а также обеспечить права тех, кто остался их ждать дома», - подытожил Вадим Шумков.

 

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29 сентября, 2022 - 09:00

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