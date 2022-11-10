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Вадим Шумков вместе с Дмитрием Свиновым возложили цветы к мемориалу сотрудников МВД

В Кургане почтили память полицейских, погибших при исполнении.

10 ноября, 2022 - 19:39

В День сотрудника органов внутренних дел руководители УМВД России по Курганской области возложили цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Руководитель зауральского УМВД генерал-майор полиции Дмитрий Свинов обратился к коллегам: «У сотрудников органов внутренних дел нет праздников и выходных. На их плечах всегда лежит ответственность за безопасность граждан. Не все выдерживают эту тяжелейшую ношу, но те, кто остаются в профессии, выполняют свои обязанности достойно. Огромная благодарность им за ту работу, которую они выполняют».

Руководитель УМВД совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым возложили цветы к мемориальному комплексу в здании Управления. Комплекс был обновлён и торжественно открыт в сентябре этого года. Коллеги навсегда запомнят сотрудников, которые выполняли поставленные задачи с честью и до конца оставались верными своему служебному и гражданскому долгу.

Фото УМВД России по Курганской области.

 

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10 ноября, 2022 - 19:39

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