Вадим Шумков вручил росгвардейцам государственные награды

Курганских росгвардейцев, выполнивших служебный долг в ходе спецоперации на Украине, поблагодарил за работу губернатор Вадим Шумков. Торжественная встреча с военнослужащими и сотрудниками, вернувшимися после выполнения служебно-боевых задач прошла в региональном управлении Росгвардии. Сотрудник СОБР «Мангуст» получил из рук губернатора государственную награду – медаль «За отвагу». Ряд сотрудников спецподразделений поощрены ведомственными медалями, ценными подарками и благодарственными письмами губернатора Курганской области. «Ещё раз хочу сказать спасибо этим отважным парням, на которых наша Курганская область, наша страна может положиться в трудный момент», - написал Вадим Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Начальник Управления Росгвардии по Курганской области полковник полиции Андрей Быстров отдельно поблагодарил командиров, которые сберегли личный состав. Как отметили в пресс-службе главы региона, сводный отряд ОМОН «Скиф» и СОБР «Мангуст» вернулся без потерь.