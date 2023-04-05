Вадим Шумков вручил руководителям школ и больниц ключи от новых машин

Новая техника отправилась в школы и больницы Курганской области.

Губернатор Вадим Шумков вручил директорам школ и главврачам больниц ключи от 7 мобильных комплексов ФАП, 9 машин скорой помощи и 22 школьных автобусов.

Технический парк учреждений социальной сферы региона стремительно обновляется. За последние три года они получили более 120 новых школьных автобусов и более 280 автомобилей скорой и неотложной помощи.

«Как здорово, что сегодня мы получаем передвижные мобильные комплексы, - призналась главный врач межрайонной больницы №3 Маргарита Лошенкова. – Они отлично оборудованы и очень нужны для обслуживания населения в отдалённых населенных пунктах. Такие комплексы повышают доступность медицинских услуг для жителей. В моём подчинении 4 муниципальных округа, то есть 4 больницы. Раньше мы уже получали такие комплексы, но эта модель более мощно технически оснащена».

Оборудование нового мобильного ФАПа - электрокардиограф, анализаторы состояния крови, дефибриллятор, аптечка для неотложной помощи, гинекологическое кресло, компьютер, регулятор температуры воздуха. Есть горячая вода и даже выносные лавочки для ожидающих своей очереди пациентов.

Как отметил глава региона, техническое оснащение больниц и школ в Курганской области обновляется очень активно и массово. Масштабно проводятся их ремонт, строительство и ввод в эксплуатацию новых.

«Самое важное, чтобы в этих новых стенах, с этим новым оборудованием, новой техникой работали ваши чуткие сердца и умные головы. На это, пожалуйста, обратите внимание, - призвал собравшихся Вадим Шумков. - Ещё два – три года назад я вам говорил, что мы со всем разберёмся. Не надо переживать про деньги. Всё будет – и деньги, и техника, и ремонт, и всё остальное. Тогда это казалось немного странным и даже необыкновенным для Курганской области. Но это всё решаемо. Поэтому решаем и продолжаем решать. Самое главное - как вы лечите людей, как вы учите детей…. От этого всё зависит. А то, что вам для этого необходимо, мы дадим. Прошу вас с душой, с открытым сердцем относиться к вашей работе».

Что касается технической модернизации работы школ и больниц, всего в текущем году с учётом полученных сегодня транспортных средств автопарк медучреждений пополнят 59 машин для оказания неотложной помощи, а школьный автопарк - 61 автобус. Автомобильная техника – не единственное, что будет обновлено.

«Каждой школе, в которой сейчас проходит ремонт, выделяется 3 миллиона рублей на обновление оборудования, которое там стоит в пищеблоках, лабораториях и так далее, - пояснил губернатор. – То же самое по больницам. В областной клинической больнице в этом году ремонтируем 5 отделений. Делаем ремонт во 2-й городской больнице, строим новую поликлинику в центре, хирургический корпус онкодиспансера. Везде будет ставиться новое оборудование, для всех учреждений будет покупаться новая техника».

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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