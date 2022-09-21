Вадим Шумков: все перемены – ради людей

Эксперты дают самые позитивные оценки тому, что происходит в регионе, а как лично губернатор Вадим Шумков оценивает темпы, которыми идут преобразования.

– Всегда приятно слышать добрые слова, тем более что они исходят от людей опытных, проехавших едва ли не все российские регионы, они приезжают сюда и говорят – слушай, правда не ожидал, что все так меняется в области, на которой все поставили крест. Сергей Степашин рассказывал, что в правительстве при слове «Курган» махали рукой, дескать там нечего ловить. И здесь он был, мягко говоря, приятно поражен. А что касается моей оценки, то я всегда настроен на большее. И здесь важна добрая особо не верили, что можно поменять заскорузлые устои, в первую очередь, невосприятие чиновничьего аппарата. Но завидев первые шаги, многие стали жадно ловить изменения и продолжать их. А сейчас уже другая динамика: люди говорят, сделано это, а нам надо еще и другое, некоторые капризничают, мол, медленно делаете.

Однако работу должны все-таки оценивать другие. Я понимаю, что у любого процесса есть инерция, однако по тем объектам, что сейчас в работе - темпы классные, говорю, не хвалясь, мне нравится, как преобразуется Курган, как меняются другие муниципальные образования, а главное – как меняются люди. Мы же делаем не ради того, чтобы возвести стены, поменять дороги и трубы проложить, нам надо, чтоб от этого стало хорошо людям. Связь с жителями области есть, и дай бог, она никогда не прервется, - прокомментировал глава региона.

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