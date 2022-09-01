Вадим Шумков встретился митрополитом Даниилом. На повестке-церковно-государственное сотрудничество

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и митрополит Курганский и Белозерский Даниилобсудили церковно-государственное сотрудничество в Зауралье.

В традиционной рабочей встрече, которая прошла в правительстве Курганской области, также приняли участие заместители главы региона Оксана Куташи и Лариса Кокорина и представитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов.

Глава Курганской митрополии и губернатор обсудили ряд направлений сотрудничества: деятельность общеобразовательной гимназии имени святого благоверного князя Александра Невского, восстановление Казанского Чимеевского монастыря и противоаварийные работы на Александро-Невском кафедральном соборе, являющемся объектом культурного наследия регионального значения, сообщает vk.com/eparhiyakurgan. Отдельно были затронуты вопросы о строительстве нового здания для гимназии и проведении I Курганского форума Всемирного русского народного собора.

Кроме того, владыка и глава региона обсудили проблемы духовной и информационной безопасности, которые актуализировались в последнее время.

Митрополит Даниил пригласил Вадима Шумкова в ближайшее время посетить Александро-Невскую православную гимназию.

Фото Курганской епархии.

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