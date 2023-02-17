Вадим Шумков встретился с руководством оборонного концерна

Сегодня губернатор Вадим Шумков провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» Николаем Гусевым. Речь шла о кооперации с крупными региональными предприятиями оборонного комплекса и создании новых совместных производств.

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» - ведущее российское предприятие в области разработки и производства авиационного вооружения. Специализируется на выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производстве авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», управляемых ракет для сухопутных и морских зенитных комплексов, замковых грузоподъемных устройств для самолетов и вертолетов и другой продукции.