Вадим Шумков: «Вся Россия и мы с вами, дорогие земляки, никогда не забудем своих героев»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в День памяти и скорби обратился к зауральцам:

- Уважаемые земляки!

У нашей страны есть немало дат, повлиявших на ход отечественной истории. Одна из них – 22 июня 1941 года – день вторжения немецко-фашистских захватчиков на нашу землю. День, ставший отсчетом долгой, трудной и кровопролитной борьбы нашего народа.

С того дня минул 81 год. Но сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить, как стояла насмерть, до последнего солдата, Брестская крепость, как сражались на подступах к Москве 28 героев-панфиловцев, как горели в огне защитники Сталинграда, как была трудна ленинградская "дорога жизни", как был взят Берлин!

Пока мы живы, мы будем помнить всех, отдавших свою жизнь за нашу Победу, и передадим эту память потомкам.

Сегодня мы скорбим, вспоминая о не вернувшихся с полей сражений, погибших под бомбежками и обстрелами, умерших от ран и увечий в военных госпиталях и о тех, кого война настигла после Победы, засев где-то под сердцем вражеским осколком. Всем им светлая память, бесконечная благодарность и низкий поклон за проявленные мужество и героизм, за стойкость и самоотверженность.

Очень жаль, что некоторые государства слишком быстро "забыли" об ужасах фашизма и пытаются переписать историю, поощряя его возрождение. Кому-то это надо, чтобы оправдаться за свое бесславное поражение. Кому-то нужно прикрыть свой срам за откровенное предательство и прямое сотрудничество с фашистским режимом. Вся Россия и мы с вами, дорогие земляки, никогда не забудем своих героев. Вечная слава и вечная память!

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