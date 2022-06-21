Вадим Шумков: "Всё, что будет происходить, будет во благо"

Курганская область вошла в список российских регионов, в которых растет индекс инвестиционного климата и состояния деловой среды. Рейтинг на ПМЭФ-2022 представило Агентство стратегических инициатив. По сравнению с предыдущим годом Курганская область поднялась сразу на 36 позиций.

На полях форума корреспондент «Политики Сегодня» встретился с губернатором региона Вадимом Шумковым.

– Вадим Михайлович, форум для вашего региона удачный?

– Он состоялся как инструмент для коммуникаций. Здесь каждый находит свое. Мы в первую очередь находим коммуникации, которые для нас являются началом новых отношений. Сейчас переговорили с человеком о строительстве в Курганской области нового индустриального парка на несколько сотен новых рабочих мест. Для этого форум. Здесь комфортно встречаться. Ну и, конечно же, основаная часть – выступает президент, обозначает определенные вехи, рождается понимание , куда мы идем и где будем находиться следующий год.

– Расскажите поподробнее об инвесторе.

– Российская компания. Мы уже полгода ведем переговоры. Государство в нашем лице готово выделить полмиллиарда на реализацию проекта. У них есть проектная документация, есть экспертиза. Но компания из-за последних событий замешкалась. Сейчас вроде бы сняли все противоречия в голове.

– К слову о рабочих местах. Центр стратегических разработок прогнозирует, что к концу года ряд регионов столкнется с ростом безработицы. В частности, в Курганской области она может вырасти до 12,5%

– Пока у нас исторически самый маленький уровень безработицы - 1,3% по области. Такого не было более 20 лет. Мы уже запустили пять индустриальных парков , более тысячи рабочих мест. Ежегодно запускаем несколько сотен муниципальных государственных заказов, в которых рабочие места может найти любой. В регионе так сложилось, что те, кто хотел найти работу, уезжали. Просто не было рабочих мест. Сейчас ситуация обратная – работы больше, чем желающих. Не буду спорить с экспертами. Задам вопрос, давно ли они были в Курганской области?

– Люди уезжают - это факт, как возвращать?

– Возвращать насильно никого не надо. Есть традиции, тенденции, которые сложились - переезд в большие города, они являются магнитами. Бороться с этим – все равно, что бороться с гравитацией. Но сегодня экономический уклад меняется так, что люди будут стремиться жить в комфортных условиях: в малоэтажных домах в зеленых районах. Курган преображается. Сегодня у нас запущены два проекта по малоэтажной жилой застройке общей площадью более 250 тыс. га. В октябре мы начнем строить. Муниципалитет предоставляет земельные участки бесплатно семьям с детьми. Полагаю, что мало в каких регионах есть такие условия. Тащить обратно человека не надо. Надо создавать условия и тогда люди перестанут уезжать.

– Есть ли признаки того, что отток населения уменьшается? (в январе 2022 регион покинуло почти в два раза больше людей, чем в январе 2021 - прим.ред)

– В 2020 году был определенный перелом, когда регион покинули менее 200 человек. Но затем был виток. Но это в основном ребята, которые закончили старшие классы и поехали в Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Омск. Потому что у нас, например, нет медицинской академии, нет серьезных строительных учебных заведений. Ребята, которые хотят получить эту профессию, едут туда. В этом нет никакой трагедии. Это нормально. Главное, что люди в меньшей степени как цыгане табором снимаются и бегут семьями. Потому что у нас ремонтируются школы, медицина, приводятся в порядок города и городская инфраструктура. Кто захочет, тот вернется.

– Есть ли прирост населения за счет прибывших с Донбасса?

– Нет, приехало буквально 40 с небольшим человек. В основном к родственникам. Курган – в центре России, Сибирь практически. Основную волну мигрантов получили районы приграничные с Украиной.

– Зато из Курганской области переехали в Донбасс. Речь про вашего бывшего заместителя Владислава Кузнецова, который стал первым зампредом правительства ЛНР. Назначение как-то с вами обсуждалось?

– Нет. Он к этому времени уже был полгода как свободным человеком. В декабре 2021 года закончился его контракт с Курганской областью и был в действующем резерве администрации президента. Я полагаю, что назначение состоялось через нее. Я не даю характеристики человеку. Полагаю, что он сам должен себя зарекомендовать на новом месте работы.

– Будет ли Курганская область «брать шефство» над каким-то населенным пунктом в Донбассе? Все же регион дотационный

– Для добра нет границ. Меня удивило, что маленькая Курганская область на первое июня собрала 200 тонн гуманитарной помощи. Не каждый большой субъект собирал столько. Готовим к отправке еще семь вагонов со строительными материалами. Это говорит о том, что у людей есть порыв. Задача властей – способствовать этому, а не препятствовать. Поэтому я полагаю, что люди примут нормально то, что мы отправим строительные материалы. Небольшой объект социального плана – садики, больницы в Донбассе мы сможем восстановить. Мы в год восстанавливаем сотни объектов в регионе, неужели не сможем помочь братскому региону? Кроме того, у нас у нас есть достаточно сильный институт подготовки преподавателей. Либо они могут туда поехать, либо принять донбасских учителей.

– У вас достаточно плотный график. Тем не менее очень активно ведутся соцсети. Вы сами ведете?

– Да, в основном. Сам не выставляю пост, потому что подбор фото, корректировка занимает большое количество времени. Но мысли мои.

– Вам такое блогерство интересно? Или скорее обязанность?

– Я к этому отношусь как к возможности донести свою позицию по любому вопросу. За тобой стоят сотни тысяч человек, которые должны понимать, в чем твоя позиция, они ориентируются на тебя, если они тебя уважают. У меня есть своя трибуна , я ее использую по полной программе.

– Ваши яркие, порой очень хлесткие формулировки довольно часто цитируют СМИ. Вы специально выбираете такой стиль общения?

– Если людям не хватает яркости жизни, могут заимствовать у нас, пожалуйста. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Я по характеру не провокатор, не скандалист. Просто в данном моменте у многих людей жизнь устоялась, им кажется, что все хорошо. А народ на земле живет немножко по-другому – мироощущения другие. Наши люди не любят интриги. Им нужны прямые понятные объяснения. А не сглаженные, «замазанные» мысли.

– Не планируете ли заходить в TikTok, в RuTube?

– Нет, это молодежные вещи. Каждому свое. Мне пока достаточно того, что мы имеем в социальных сетях.

– В одном их недавних постов вы сказали, что можете пересказывать будущее, имея в виду, что предугадали большие изменения, которые всех ждут в марте 2022...

– Это была, конечно же, шутка. В декабре мы собирались с бизнесом, разговаривали о будущем. Я сказал, что приготовьтесь, с марта многое поменяется в мире.Потом был разговор, что в конце мая будут определенные изменения. Сейчас мы ждем с коллегами определенных вещей в августе-сентябре и поздней осенью. Я не гадалка и не Ванга. Просто, если вы живете уже 50 лет, если вы работаете на госслужбе порядка 15 - 17 лет, есть определенные ощущения, интуиция.

– Эти ощущения тревожные?

– Настоящее вообще супер тревожное. Но сегодня изменения запущены, как бы к ним не относились. Они в любом случае в лучшую сторону. Наша страна вернула политический, военный суверенитет еще в 2014 году. Но в экономике, в финансах мы не были суверенны. Последние события это показали. Все, что будет происходить, несмотря на какие-то острые фазы, будет во благо. Будет происходить окончательное освобождение России.

Источник: Политика сегодня Фото Николая Пушилина.