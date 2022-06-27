Вадим Шумков: «Вы - наш главный стимул, вы - наша движущая сила»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в праздник обратился к представителям молодёжи:

- Дорогие друзья!

Вы живете в удивительное время, в переломный момент нашей истории. Не просто живете, вы вместе с нами созидаете эту историю.

Научные, творческие, экономические, спортивные достижения нашей страны, нашей малой родины – это в том числе ваша заслуга, это заслуга молодежи.

Сегодня мы говорим о героических подвигах и ратных свершениях ваших ровесников. Вам выпало непростое время, но уверен, все задачи вам по плечу, и вы будете гордиться, что стали частью большой истории уважаемой, сильной, мощной державы.

Вы созидаете время, время формирует вас - умных, талантливых, активных. Ну а мы стараемся сделать все возможное, чтобы вы смогли реализовать себя, найти свое место в жизни.

Для вас мы благоустраиваем города и села, открываем новые учебные заведения, производства, ремонтируем и обновляем сотни объектов для творческих и спортивных достижений и занятий. Для ваших малышей – детские сады и школы, поликлиники, игровые площадки и спортивные объекты.

Вы - наш главный стимул, вы - наша движущая сила для всех преобразований и позитивных изменений.

Желаю вам, дорогие мои друзья, мои молодые друзья, здоровья, вдохновения, побед и, конечно же, большой творческой удачи. Ставьте перед собой высокие цели и достигайте их. Будьте уверены в своих силах. У вас все обязательно получится!

С праздником, с Днём молодёжи!

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