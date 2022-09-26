Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших в Ижевске

В школе №88 города Ижевска сегодня, 26 сентября, произошла стрельба, в результате которой есть погибшие и пострадавшие среди детей и сотрудников школы.

Пресс-служба главы региона сообщает, что губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших, главе Удмуртии Александру Бречалову и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

- Важно, чтобы каждый не только знал, но и понимал, как вести себя в экстренной ситуации. Это понимание возникает только при практической отработке действий. В связи с этим, я обращаюсь к родителям: если в этом учебном году с вашими детьми ещё не проводили учебных эвакуаций, сообщите нам об этом по телефонам: 8(3522) 46-14-41 или 25-53-12, и мы поможем руководителям школ и колледжей организовать тренировку, которая, в случае необходимости, поможет сохранить человеческие жизни, - сказал директор департамента образования Андрей Кочеров.

В результате стрельбы погибли 14 человек. Нападавший покончил с собой. Глава Минздрава Михаил Мурашко вылетел в Ижевск.



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