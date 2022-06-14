Вадим Шумков: «За последние три года в регионе национальных конфликтов не зафискировано»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 9 июня, принял участие в окружном семинаре-совещании по вопросам национальной политики. Оно прошло в Челябинске под председательством полномочного представителя Президента России в УрФО Владимира Якушева и заместителя руководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова.

Открывая обсуждение, полпред отметил, что специальная военная операция еще раз показала единство многонационального народа России.

«На Украине, в ДНР и ЛНР вместе сражаются парни разных национальностей. И все они проявляют мужество и героизм», – подчеркнул полпред.

По мнению Владимира Якушева, налицо отторжение людьми всех форм нацизма и национализма. И это – знаковый результат государственной национальной политики. Тем более важно повышать ее эффективность, отвечая на текущие и перспективные вызовы.

За минувший год в Уральском федеральном округе продолжалась работа в этом направлении. В регионах приняты стратегии либо концепции реализации государственной национальной политики. Утверждены программы и планы мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Приняты меры для повышения статуса и эффективности консультативных органов по вопросам национальной политики. Совместно с ФАДН России аппаратом полпреда проанализирован опыт НКО, реализующих проекты адаптации мигрантов. В результате принятых мер в округе снижается число межнациональных конфликтов.

В Курганской области проживают представители 105 больших и малых народов. Губернатор Вадим Шумков отметил, что в сложившейся в мире обстановке реализация Стратегии государственной национальной политики остается одним из наиболее приоритетных направлений работы правительства Курганской области:

«Межнациональные отношения на территории Курганской области можно охарактеризовать как стабильные. Социальных конфликтов на этнической и религиозной почве на территории региона за последние годы не зафиксировано», - подчеркнул глава региона.

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