Вадим Шумков: «Заозерному району Кургана нужна пожарная часть»

В Заозерном районе Кургана необходимо достроить пожарную часть. Этот вопрос сегодня, 18 января, обсудили губернатор Курганской области Вадим Шумков и заместитель министра МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский, который посетил столицу Зауралья с рабочим визитом.

- Заозерный район развивается очень активно. Детские сады, школы, бассейн, 2 поликлиники, огромное количество жилье, которое строится и будет построено. Необходимо обеспечить противопожарное прикрытие, - озвучил веский аргумент Вадим Шумков.

Заместитель главы МЧС России согласился. Теперь курганское правительство и спасательное ведомство будут прорабатывать вопрос достраивания пожарного депо в Заозерном вместе. Наблюдатели полагают, что благодаря активности и настойчивости Вадима Шумкова, заручившегося к тому же поддержкой руководства МЧС, вопрос будет положительно решен.

Пока же Анатолий Супруновский сделал курганским огнеборцам подарок. По поручению министра МЧС России Александра Куренкова он сегодня вручил им новый автомобиль испытательной пожарной лаборатории.

- Эта машина оснащена самым современным оборудованием. Оно поможет вам качественно проводить экспертизы и оперативно расследовать пожары, - объяснил генерал-полковник внутренней службы Анатолий Супруновский.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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